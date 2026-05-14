Ancora truffe nel Biellese: si finge avvocato per estorcere i soldi a un’anziana, dicendole che la figlia avrebbe investito una bambina

L’avvocato le dice che sua figlia ha investito una bambina: era una truffa

Ennesima truffa ai danni di un’anziana, messa in atto con l’ormai collaudato stratagemma del “finto incidente”, ma grazie alla tempestività della Polizia di Stato il responsabile è stato consegnato alla giustizia.

La vittima, questa volta, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come avvocato.

Quest’ultimo le aveva raccontato che la figlia aveva investito una bambina con la propria auto e che il padre della minore aveva già sporto querela e la compagnia assicurativa avrebbe risarcito il danno, quantificato in oltre 12 mila euro. Tuttavia, aveva aggiunto il sedicente avvocato, un pagamento immediato dell’anziana avrebbe consentito una rapida liberazione della figlia.

I truffatori, intuendo inoltre che l’anziana non fosse sola in casa, l’hanno così convinta a far allontanare il figlio, facendolo recare al carcere femminile di Vercelli per attendere la presunta liberazione della sorella.

Rimasta sola e fortemente scossa, la vittima ha raccolto gioielli in oro e contanti per un valore di circa 300 euro, lasciandoli sul tavolo della cucina. Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta impossessandosi della refurtiva e fuggendo.

Rintracciato il sospettato

L’immediata attività investigativa avviata dalla Squadra Mobile, con il supporto di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha permesso però di rintracciare tempestivamente il sospettato alla stazione ferroviaria di Biella. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso dei monili e del denaro appena sottratti all’anziana.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini, in particolare alle persone anziane, a diffidare da richieste di denaro o gioielli avanzate telefonicamente da sedicenti avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine o familiari in difficoltà, contattando immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette.

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