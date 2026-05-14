Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni.

Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni

Si è spenta a soli 36 anni la voce di Giovanni Todisco, che fin da bambino conviveva con una malattia cardiaca genetica. «Era pieno di passioni, come quella per il canto – lo ricorda la sorella Sara -. Nonostante tutto non ha mai perso la speranza».

Familiari e amici gli hanno detto addio ieri mattina. La cerimonia funebre, organizzata dall’impresa Papale, è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato.

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