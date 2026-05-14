Seguici su

CossateseCronaca

Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni

Grande dolore nel Biellese. La sorella: «Amava la vita e dava forza a tutti noi»

Pubblicato

40 secondi fa

il

Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni.

Addio a Giovanni Todisco, morto a soli 36 anni

Si è spenta a soli 36 anni la voce di Giovanni Todisco, che fin da bambino conviveva con una malattia cardiaca genetica. «Era pieno di passioni, come quella per il canto – lo ricorda la sorella Sara -. Nonostante tutto non ha mai perso la speranza».

Familiari e amici gli hanno detto addio ieri mattina. La cerimonia funebre, organizzata dall’impresa Papale, è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato.

Ampio servizio su La Provincia di Biella in edicola ancora oggi, 14 maggio 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *