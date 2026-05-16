Biella piange Enrico Botalla Battistina, punto di riferimento nel settore della tipografia biellese e storico titolare dell’omonima azienda, oggi guidata dai figli Massimo e Paolo.

Addio a Enrico Botalla Battistina: aveva 88 anni

Enrico si è spento nei giorni scorsi a 88 anni, dopo aver condotto per una vita – e ingrandito – la tipolitografia fondata dal papà Domenico alla fine degli Anni ‘40, azienda che attualmente ha sede a Gaglianico. Il funerale sarà celebrato oggi alle 10 a Chiavazza. Oltre ai figli, Botalla ha lasciato le nuore Elvezia e Piera e le nipoti Alessia, Valentina, Elena e Martina.

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