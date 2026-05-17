Fuga in Tesla a 200 km/h tra le stradine di paese

Gli agenti hanno notato la vettura mentre attraversava il capoluogo a una velocità stimata attorno ai 100 chilometri orari. L’auto, una Tesla presa a noleggio da un’altra persona, era già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni legate a corse ad alta velocità in città.

Quando la pattuglia ha intimato l’alt, il conducente ha accelerato puntando verso la Bassa novarese. Durante la fuga ha sfiorato e tamponato lateralmente un’altra automobile, creando ulteriori rischi per gli automobilisti presenti lungo il percorso.

La corsa è proseguita lungo la statale per Mortara, dove ai mezzi della polizia locale si sono aggiunti i carabinieri di Vespolate. A Nibbiola il ventottenne ha continuato la fuga senza rallentare, raggiungendo punte vicine ai 200 chilometri orari.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha attraversato incroci con il semaforo rosso, imboccato rotonde contromano ed effettuato sorpassi pericolosi in tratti vietati. Una sequenza di manovre che ha messo in serio pericolo la sicurezza stradale per diversi chilometri