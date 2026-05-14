Manager travolto e ucciso a Miami. Funerale in San Cristoforo per Alessandro Sertorio, 57 anni, figura molto conosciuta anche nel Biellese.

Manager travolto e ucciso a Miami

La città di Vercelli ha dato questa mattina l’ultimo saluto all’uomo, morto il 22 aprile negli Stati Uniti, dove viveva da alcuni anni per motivi di lavoro.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il Piemonte e anche la nostra provincia, dove era noto e stimato. Sertorio è stato vittima di un incidente stradale in Florida: è stato investito da un’auto. Le circostanze del decesso hanno reso necessario l’esame autoptico prima del rientro in Italia.

Alessandro Sertorio dal 2019 viveva in Florida, dove ricopriva il ruolo di Ceo per Castel Usa Inc, realtà collegata a un’azienda italiana attiva nella componentistica per refrigerazione e condizionamento. Una carriera costruita anche lontano dall’Italia, ma senza spezzare il legame con le sue terre.

Lascia il papà Carlo, la sorella Lucilla, la moglie Solange e i figli Matteo e Beatrice. La mamma, Giuliana Bortolomei, era mancata un anno fa. In tanti, in questo giorni, lo hanno ricordato pubblicamente sui social network.

Il legame con la Pro Vercelli

Alessandro Sertorio era conosciuto anche per la sua grande passione per la Pro Vercelli. Un tifo vissuto con affetto e continuità, ereditato in una famiglia da sempre vicina alle Bianche Casacche. Il padre Carlo, per molti anni, fornì i fiori prepartita alla società.

La società ha dunque ricordato Alessandro Sertorio come vercellese e grande tifoso, esprimendo vicinanza alla famiglia dopo una scomparsa avvenuta in modo tragico.

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