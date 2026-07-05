Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco

Una violenta lite tra conviventi è degenerata in un tentato omicidio, sventato grazie al coraggio di un amico presente nell’abitazione. È accaduto la notte scorsa a Ivrea, nella frazione San Bernardo.

La coppia si trovava in casa insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiata una discussione dai toni sempre più accesi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, un cittadino moldavo di 47 anni, era in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

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Nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata. Il 47enne ha cosparso la compagna di gasolio, tentando poi di darle fuoco avvicinandosi con un accendino acceso. A evitare il peggio è stato l’amico della coppia, che si è frapposto tra i due riuscendo a bloccare l’aggressore e a impedirgli di portare a termine il gesto.

Una volta immobilizzato l’uomo, la donna ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Azeglio e Borgomasino, che hanno arrestato il 47enne. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Ivrea con l’accusa di tentato omicidio.

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