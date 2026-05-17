Seguici su

Attualità

Concertozzo: gli ambulanti pensano al ricorso

Tra ambulanti e Comune si è arrivati a un muro contro muro.

Pubblicato

36 minuti fa

il

Mercato in centro: la decisione divide i cittadini
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Concertozzo: gli ambulanti pensano al ricorso

Nonostante i continui tentativi di dialogo sul “Concertozzo” di Elio a giugno a Biella non c’è accordo. Amministratori comunali e ambulanti non hanno trovato una soluzione.
Gli ambulanti avevano presentato la richiesta di spostare il concerto da piazza Falcone. Ne sono state proposte altre, ma il Comune sembra non abbia accolto le nuove idee.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *