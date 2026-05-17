Attualità
Concertozzo: gli ambulanti pensano al ricorso
Tra ambulanti e Comune si è arrivati a un muro contro muro.
Concertozzo: gli ambulanti pensano al ricorso
Nonostante i continui tentativi di dialogo sul “Concertozzo” di Elio a giugno a Biella non c’è accordo. Amministratori comunali e ambulanti non hanno trovato una soluzione.
Gli ambulanti avevano presentato la richiesta di spostare il concerto da piazza Falcone. Ne sono state proposte altre, ma il Comune sembra non abbia accolto le nuove idee.
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