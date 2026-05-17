Concertozzo: gli ambulanti pensano al ricorso

Nonostante i continui tentativi di dialogo sul “Concertozzo” di Elio a giugno a Biella non c’è accordo. Amministratori comunali e ambulanti non hanno trovato una soluzione.

Gli ambulanti avevano presentato la richiesta di spostare il concerto da piazza Falcone. Ne sono state proposte altre, ma il Comune sembra non abbia accolto le nuove idee.

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