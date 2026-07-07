AttualitàBiella
Addio a Filippo Marotta: 61 anni
Oggi pomeriggio la benedizione
Addio a Filippo Marotta: 61 anni
Lutto a Biella per Filippo Marotta. Si è spento a 61 anni all’istituto Belletti Bona. Oggi pomeriggio martedì 7 luglio riceverà la benedizione alle 14.30 all’obitorio dell’istituto Belletti Bona. Riposerà al cimitero urbano di Biella.
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