Seguici su

AttualitàBiella

Addio a Filippo Marotta: 61 anni

Oggi pomeriggio la benedizione

Pubblicato

12 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Addio a Filippo Marotta: 61 anni

Lutto a Biella per Filippo Marotta. Si è spento a 61 anni all’istituto Belletti Bona. Oggi pomeriggio martedì 7 luglio riceverà la benedizione alle 14.30 all’obitorio dell’istituto Belletti Bona. Riposerà al cimitero urbano di Biella.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *