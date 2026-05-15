Si masturba davanti alla figlia: condannato 32enne.

Stando alla ricostruzione dei fatti un uomo di 32 anni avrebbe costretto la figlia di assistere agli atti di autoerotismo.

Non si tratta di un singolo episodio, ma sono diversi i momenti contestati dal novembre 2023.

Un 32enne è comparso in tribunale a Biella e condannato a due anni di reclusione. Processo che si è celebrato con rito abbreviato. Il giudice l’ha condannato al pagamento di una provvisionale di 10mila euro.

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