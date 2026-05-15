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Nevischio a maggio a Bielmonte

Si aspetta ancora l’arrivo della primavera

Pubblicato

14 secondi fa

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Nevischio a maggio a Bielmonte.

Tempo bizzarro. Altro che primavera. A primavera stamattina è scesa la neve che poi si è tramutata in pioggia.

Le previsioni parlavano infatti dell’arrivo di una perturbazione nevosa in montagna e così è stata.

Ancora maltempo domani. Poi le previsioni potrebbero migliorare.

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