Attualità
Nevischio a maggio a Bielmonte
Si aspetta ancora l’arrivo della primavera
Nevischio a maggio a Bielmonte.
Tempo bizzarro. Altro che primavera. A primavera stamattina è scesa la neve che poi si è tramutata in pioggia.
Le previsioni parlavano infatti dell’arrivo di una perturbazione nevosa in montagna e così è stata.
Ancora maltempo domani. Poi le previsioni potrebbero migliorare.
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