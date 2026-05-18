CossateseCronaca
Ragazzo cammina sui binari, bloccato il traffico ferroviario
Il 25enne di Biella è stato intercettato e fermato dai carabinieri tra Buronzo e Masserano
Momenti di grande apprensione per la presenza di un giovane uomo che cammina sui binari. È successo ieri mattina nel Cossatese, la polizia ferroviaria ha anche disposto precauzionalmente il blocco del traffico ferroviario fino a quando il ragazzo non è stato intercettato dai carabinieri.
Cammina sui binari, intervengono i carabinieri
Una volta giunto l’allarme dalla zona di Castelletto Cervo, poco dopo le 8 del mattino, sulle tracce del ragazzo si sono messi i carabinieri della stazione e del Norm di Cossato. Le prime ricerche hanno dato esito negativo, ma successivamente il giovane uomo è stato individuato all’altezza di Masserano. Quando i carabinieri hanno raggiunto i binari, però, era di nuovo sparito.
Bloccato il traffico ferroviario
Mentre le ricerche continuavano, la polizia ferroviaria ha disposto il blocco del traffico ferroviario in via precauzionale. Da un lato per scongiurare possibili incidenti, dall’altro per consentire ai militari dell’Arma, qualora lo avessero nuovamente individuato, di intervenire in sicurezza sui binari.
Rintracciato tra Buronzo e Masserano
Alla fine i carabinieri lo hanno rintracciato verso le 10 tra Buronzo e Masserano e questa volta sono riusciti a bloccarlo. Si trattava di un 25enne residente a Biella. Stando a quanto si apprende, ai militari dell’Arma non avrebbe spiegato né perché si trovasse lì né dove fosse diretto. Il giovane rischia ora di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio.
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Emerson
18 Maggio 2026 at 12:52
ma guarda un po….non volevo crederci quando ho saputo che si tratta di un altro extraconitario……..ma porca miseria……da uello che è successo a Modena , e in tutta Italia, questi stranieri, sono proprio presi di mira, tutti se la prendono con loro…….chi sa’ come mai…………
Emerson
18 Maggio 2026 at 13:01
e non dite che questo è razzismo, qui si parla di gente straniera che viene in Italia a rompere i coglioni……. basta con questo perbenismo del cazzo….ma siete tutti ciechi? ma non vedete cosa succede ? basta con questa falsa integrazione……