Ragazzo cammina sui binari, bloccato il traffico ferroviario

Momenti di grande apprensione per la presenza di un giovane uomo che cammina sui binari. È successo ieri mattina nel Cossatese, la polizia ferroviaria ha anche disposto precauzionalmente il blocco del traffico ferroviario fino a quando il ragazzo non è stato intercettato dai carabinieri.

Cammina sui binari, intervengono i carabinieri

Una volta giunto l’allarme dalla zona di Castelletto Cervo, poco dopo le 8 del mattino, sulle tracce del ragazzo si sono messi i carabinieri della stazione e del Norm di Cossato. Le prime ricerche hanno dato esito negativo, ma successivamente il giovane uomo è stato individuato all’altezza di Masserano. Quando i carabinieri hanno raggiunto i binari, però, era di nuovo sparito.

Bloccato il traffico ferroviario

Mentre le ricerche continuavano, la polizia ferroviaria ha disposto il blocco del traffico ferroviario in via precauzionale. Da un lato per scongiurare possibili incidenti, dall’altro per consentire ai militari dell’Arma, qualora lo avessero nuovamente individuato, di intervenire in sicurezza sui binari.

Rintracciato tra Buronzo e Masserano

Alla fine i carabinieri lo hanno rintracciato verso le 10 tra Buronzo e Masserano e questa volta sono riusciti a bloccarlo. Si trattava di un 25enne residente a Biella. Stando a quanto si apprende, ai militari dell’Arma non avrebbe spiegato né perché si trovasse lì né dove fosse diretto. Il giovane rischia ora di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio.

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