BiellaCronaca
Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere”
Anniversario
Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere”.
Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere
Ieri, domenica 17 maggio, familiari e amici hanno ricordato Luigi Acampora, lo storico titolare del Bucaniere di via Pietro Micca, morto un anno fa al termine di una lunga malattia.
La messa di suffragio è stata celebrata nella cattedrale di Biella.
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