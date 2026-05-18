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Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere”

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Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere”
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Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere”.

Un anno fa se ne andava Luigi Acampora, anima del “Bucaniere

Ieri, domenica 17 maggio, familiari e amici hanno ricordato Luigi Acampora, lo storico titolare del Bucaniere di via Pietro Micca, morto un anno fa al termine di una lunga malattia.
La messa di suffragio è stata celebrata nella cattedrale di Biella.

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