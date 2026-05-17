Il primo gazebo ufficiale del comitato biellese di Futuro Nazionale

Ieri a Biella il primo gazebo ufficiale del comitato costituente di Futuro Nazionale Biella 352.

Il Comitato biellese di Futuro Nazionale

Secondo i responsabili del movimento “l’iniziativa ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini, confermando il forte interesse del territorio verso la proposta politica del movimento. Fin dalle prime ore del pomeriggio, lo spazio informativo è stato letteralmente preso d’assalto da tantissime persone desiderose di conoscere da vicino i rappresentanti locali, confrontarsi sui temi caldi della nostra Provincia e dare il proprio contributo concreto. Due i focus principali della giornata, che hanno visto una risposta entusiasta da parte dei biellesi: il tesseramento: molti cittadini hanno scelto di aderire ufficialmente al partito, sottoscrivendo la tessera e dimostrando una grande voglia di partecipazione attiva alla vita politica della comunità; la raccolta firme sulla sicurezza: grande affluenza anche per la petizione ufficiale promossa a livello nazionale da Futuro Nazionale. Un tema, quello della sicurezza e del decoro urbano, evidentemente molto sentito dalla cittadinanza, che ha firmato in massa per chiedere interventi concreti e tempestivi”.

Il commento di Guido Dellarovere

“La risposta di Biella è stata straordinaria — commenta Guido Dellarovere referente del comitato costituente di Futuro Nazionale Biella 352.—. Vedere così tanta gente avvicinarsi al nostro gazebo, mossa da un reale entusiasmo e dalla voglia di cambiare le cose, ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il boom di tesseramenti e il successo della petizione sulla sicurezza dimostrano che i cittadini cercano risposte chiare e una presenza vicina ai loro bisogni reali. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti sul territorio, sabato prossimo saremo in piazza Santa Marta a Biella”.

Il comitato costituente di Futuro Nazionale Biella 352 ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato e i militanti che hanno reso possibile il successo di questa prima e importante giornata di mobilitazione.

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