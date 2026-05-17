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A Valdilana segnale telefonico e internet saltato nelle frazioni

Disagi a macchia di leopardo nelle frazioni alte

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9 secondi fa

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Ragazzo con smartphone
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Dopo il temporale della scorsa settimana si stanno registrando problemi di ricezione nella zona di Valdilana.

A Valdilana segnale telefonico e internet saltato nelle frazioni

Diverse le segnalazioni alla Telecom per la mancanza del segnale telefonico nelle frazioni. A Ponzone in alcune zone la linea internet e telefonica è assente. Così come in altre località dell’alto Triverese.

Ma disagi si registrano anche in valle di Mosso. Una assenza di segnale a macchia di leopardo.

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