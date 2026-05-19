Attualità
Con l’auto travolge per sbaglio la figlia e la uccide
La bimba di due anni era pronta per andare al nido
Con l’auto travolge per sbaglio la figlia e la uccide.
Tragedia a Bollengo, la vittima aveva due anni
E’ successo stamattina a Bollengo, nell’Eporediese, Comune ai confini con il Biellese. Il padre era salito in auto e nel fare manovra in cortile ha investito la figlia di due anni. I genitori sono corsi in ospedale, ma per la piccola non c’era più nulla da fare. Il padre doveva accompagnarla al nido.
All’arrivo in ospedale la bimba era già in gravi condizioni. E’ stata tentata la rianimazione ma per la piccola non c’era più nulla da fare.
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