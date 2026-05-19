Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida, personale della Polizia Stradale di Biella, a seguito di un’attività di monitoraggio delle scorse settimane, ha svolto uno specifico servizio nel comune di Verrone.

Esibizione clandestina con acrobazie: interviene la polstrada

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare come numerosi giovani motociclisti, attraverso appuntamenti organizzati sui social network, si ritrovassero nell’area interessata, ponendo in essere condotte spettacolari tali da attrarre anche numerosi spettatori richiamati dagli eventi. Individuato il luogo delle esibizioni, nel pomeriggio di sabato 9 maggio 2026 la Polizia Stradale di Biella ha organizzato un servizio specifico, nel corso del quale si è avuto modo di accertare, oltre alle condotte di guida pericolose poste in essere, che le caratteristiche dei motocicli non erano conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Complessivamente sono state identificate 27 persone ed accertate 18 violazioni amministrative al Codice della Strada. Gli operatori hanno inoltre proceduto al fermo amministrativo di 4 motoveicoli e al sequestro di un casco risultato privo della prescritta omologazione. L’attività rientra nei servizi istituzionali finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti che possono mettere a rischio l’incolumità pubblica.

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