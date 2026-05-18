Lutto per un giovane padre di 53 anni. Appassionato di arte e creatività, molto conosciuto nel settore dell’orologeria e dell’oreficeria.

Lutto per un giovane padre di 53 anni

Nei giorni scorsi Gattinara ha dato l’ultimo saluto a Marco Rondinelli, scomparso dopo una malattia. L’uomo si era spento all’hospice cittadino. La notizia della sua morte ha colpito profondamente amici, conoscenti e colleghi. In molti hanno condiviso messaggi di cordoglio. Chi lo conosceva racconta di una persona sempre pronta al sorriso e capace di lasciare un segno positivo. Un ricordo che emerge anche dalle testimonianze arrivate dopo la sua scomparsa, tra affetto, incredulità e vicinanza alla famiglia.

Grande appassionato d’arte, aveva coltivato nel tempo un forte interesse per la pittura e per il mondo creativo. Aveva collaborato anche con l’Officina Anacoleti di Vercelli, realtà culturale con cui aveva condiviso progetti ed esperienze.

Nel lavoro era conosciuto nel settore dell’oreficeria per competenza e precisione. Anche nell’ambiente professionale aveva costruito rapporti autentici, conquistando la stima di molte persone.

La famiglia

Marco Rondinelli lascia la moglie Desirèe, la mamma Santina e i familiari che lo hanno accompagnato fino all’ultimo. Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata trasferita al tempio crematorio.

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