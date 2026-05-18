Domenica da dimenticare chi era in strada. Tanti gli incidenti, per la maggior parte a causa della poca attenzione di automobilisti e motociclisti.

Domenica da dimenticare per chi era in strada

Un primo incidente ha avuto luogo a Vigliano, lungo via Milano, dove un uomo di 56 anni, residente in provincia ha perso il contro della propria vettura.

Il mezzo, un suv, ha lanciato autonomamente l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e, nonostante l’automobilista avesse inizialmente rifiutato il soccorso medico, in un secondo momento i mlitari hanno contattato il 118. Il personale sanitario gli ha così prestato le cure del caso.

Auto contro moto

Un secondo episodio si è verificato poco dopo le 12 sempre a Vigliano, in via Senatore Avogadro. Il sinistro ha coinvolto una macchina e una moto. E’ stato proprio il motociclista, un 24enne, a chiamare il 112 per aver supporto nella compilazione del cid. Alla guida dell’auto, uma Mini Cooper, una donna di 42 anni.

Non risultano feriti. Ma non sono mancati i disagi alla circolazione, in quanto i mezzi coinvolti hanno perso liquidi oleosi.

Scontro a Piatto

Incidente anche in prossimità del piazzale dello Stavello, a Piatto, lungo la strada che porta a Bielmote. In questo caso un motociclista ha perso il controllo della sua Kawasaki ed è finito in un fosso.

Il centauro è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.

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