In via Trieste l’incrocio da incubo: ancora un incidente

Non c’è pace per l’incrocio tra via Piave e via Trieste, da mesi segnalato come uno dei punti più critici della viabilità cittadina: giovedì scorso, a causa di una mancata precedenza, si è verificato l’ennesimo incidente, l’ultimo di una lunghissima serie.

Incidente in via Trieste: tre le sei persone coinvolte, anche due bambini

A scontrarsi sono state una Volkswagen Touran e una Hiundai i20, con quest’ultima che in seguito all’impatto è finita contro un camion parcheggiato. A bordo dei due veicoli c’erano sei persone, tra le quali anche due bambini.

Nessun ferito grave

Sono state tutte soccorse dal 118, ma nessuna era in gravi condizioni. Le ferite sono state considerate da codice verde. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Biella per i rilievi del caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook