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I carabinieri incontrano gli studenti di Occhieppo Inferiore

Si è parlato di legalità con il maresciallo Mango

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26 secondi fa

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Prosegue l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel Biellese per la diffusione della “Cultura della Legalità”, un progetto educativo fondamentale per formare la consapevolezza dei cittadini di domani. In quest’ottica, il Maresciallo Antonio MANGO, Comandante in S.V. della Stazione Carabinieri di Occhieppo Superiore, ha guidato una serie di incontri mirati con le giovani generazioni del territorio. Le attività hanno coinvolto le classi terze medie in due tappe distinte: − il primo incontro si è svolto in data 29 aprile 2026 presso la scuola secondaria di primo grado di Occhieppo Inferiore; − l’iniziativa è stata replicata il 5 maggio 2026 presso la scuola media di Pollone.

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