Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio a Valdilana, lungo la strada che porta a Bielmonte, nei pressi del piazzale dello Stavello.

Incidente a Bielmonte: finisce con la moto in un fossato

Un motociclista in sella a una Kawasaki è uscito di strada poco dopo le 18, terminando la corsa in un fossato a bordo carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i soccorritori.

L’allarme è partito attraverso la centrale operativa del 118 di Novara dopo la segnalazione del sinistro autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo della moto mentre percorreva il tratto montano della provinciale.

L’impatto ha fatto finire il mezzo fuori carreggiata, in una zona laterale alla strada. Alcuni automobilisti in transito hanno notato la scena e dato l’allarme, permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi nella zona dello Stavello.

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