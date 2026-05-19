Seguici su

Attualità

Auto contro camion in superstrada: ci sono feriti

Incidente all’altezza di Masserano

Pubblicato

8 secondi fa

il

incidente a biella
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Auto contro camion in superstrada.

Incidente stamattina all’uscita della superstrada a Masserano. Il sinistro si è verificato intorno alle 8. Sul posto i vigili del fuoco di Biella che hanno proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Presenti anche le ambulanze del 118. E’ intervenuta la polizia per quanto riguarda i rilievi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *