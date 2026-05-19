Attualità
Auto contro camion in superstrada: ci sono feriti
Incidente all’altezza di Masserano
Auto contro camion in superstrada.
Incidente stamattina all’uscita della superstrada a Masserano. Il sinistro si è verificato intorno alle 8. Sul posto i vigili del fuoco di Biella che hanno proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli.
Presenti anche le ambulanze del 118. E’ intervenuta la polizia per quanto riguarda i rilievi.
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