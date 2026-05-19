Giovane insegnante si getta dalla finestra del convitto.

Tragedia per un giovane insegnante di violoncello. Il 35enne ieri ha aperto la finestra del convitto dove viveva lanciandosi nel vuoto. E’ successo a Torino. Insegnava violoncello nelle scuole e lavorava come musicista.

A dare l’allarme una donna che ha visto il 35enne gettarsi nel vuoto. Sul posto la polizia e il 118.

Filippo Tortia, il nome della vittima, aveva un curriculum importante. Aveva vinto importanti concorsi e si era esibito in diversi teatri. Aveva collaborato con diverse orchestre e accademie del Piemonte.

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