Seguici su

Attualità

Si è spenta a 103 anni Adriana Rolando

Oggi il funerale a Mosso

Pubblicato

13 secondi fa

il

ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Si è spenta a 103 anni Adriana Rolando

E’ stato celebrato oggi a Mosso in chiesa parrocchiale il funerale di Adriana Rolando. Vedova Lovison. La donna aveva 103 anni. Lascia la figlia Maria Teresa con i figli Luca ed Elena. Lascia i nipoti Gianni, Anna e Claudia con le rispettive famiglie.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *