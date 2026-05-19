Attualità
Si è spenta a 103 anni Adriana Rolando
Oggi il funerale a Mosso
Si è spenta a 103 anni Adriana Rolando
E’ stato celebrato oggi a Mosso in chiesa parrocchiale il funerale di Adriana Rolando. Vedova Lovison. La donna aveva 103 anni. Lascia la figlia Maria Teresa con i figli Luca ed Elena. Lascia i nipoti Gianni, Anna e Claudia con le rispettive famiglie.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca20 ore fa
Lutto per un giovane padre di 53 anni
Biella22 ore fa
Biella piange Fabio Moretti, morto improvvisamente a 49 anni
Attualità2 giorni fa
Il primo gazebo ufficiale del comitato biellese di Futuro Nazionale
Biella2 giorni fa
Defunta derubata all’obitorio, indagano i carabinieri
Attualità2 giorni fa