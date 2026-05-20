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La prima pagina del giornale in edicola oggi

I titoli d’apertura de La Provincia di Biella.it di oggi. Rimanete informati, vi aspettiamo in edicola

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48 minuti fa

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Come ogni mercoledì e sabato, il nostro giornale vi aspetta in edicola. Eccovi la prima pagina di oggi, mercoledì 20 maggio.

Potete trovarlo in tutte le edicole biellesi oppure acquistare la versione digitale sfogliabile on line.

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1 Commento

1 Commento

  1. Bb68

    20 Maggio 2026 at 12:43

    speriamo di no , ma non avevamo votato ad un referendum ? l Italia deve investire su pannelli fotovoltaici e nuove tecnologie e un paese di sole e vento ma questo governo non ha visione galleggia e propone cose che per realizzarle minimo ci vogliono vent’anni sono proprio incapaci zero assoluto

    Rispondi

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