Sergio Cortés porta Michael Jackson sul palco dell’Alpàa. Lo spettacolo è in programma domenica 12 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sergio Cortés porta Michael Jackson sul palco dell’Alpàa

L’evento rappresenta la seconda serata ufficialmente presentata nel cartellone della storica manifestazione valsesiana, che quest’anno compie 50 anni, dopo quella con Nek. Cortés porta in scena uno spettacolo dedicato al re del pop, ripercorrendone alcuni dei brani più famosi. E’ riconosciuto a livello internazionale per la sua impressionante somiglianza fisica e vocale. E porta in scena lo spettacolo “The Michael Jackson Experience”, un acclamato tributo live che ricrea i concerti della popstar con grande precisione.

Durante il concerto saranno proposti successi come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Man in the Mirror”. Lo show unisce musica, coreografie e una forte somiglianza scenica che negli anni ha reso Cortés uno dei tributi più apprezzati dal pubblico.

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