Addio a Ilaria Vanini, maestra e madre di soli 46 anni.

Addio a Ilaria Vanini, maestra e madre di soli 46 anni

Profondo dolore nel mondo della scuola biellese per la scomparsa di Ilaria Vanini, maestra di 46 anni in servizio all’istituto comprensivo “Cesare Pavese” di Candelo Sandigliano. Insegnava alla scuola dell’infanzia di Sandigliano.

La notizia della sua morte ha colpito amici, colleghi e famiglie, che in queste ore si stringono attorno ai suoi cari con messaggi di affetto e cordoglio.

Insegnante stimata e apprezzata per la professionalità e l’umanità sempre dimostrate, Ilaria Vanini lascia un vuoto profondo in coloro che l’hanno conosciuta.

A piangerla sono il marito Gianmario Franseis, le tre figlie, insieme ai parenti, agli amici, ai colleghi e ai tanti alunni che hanno avuto modo di conoscerla nel corso degli anni.

Non è ancora stata resa nota la data del funerale.

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