CossateseCronaca
Auto finisce giù da una scarpata in superstrada
Il conducente è stato soccorso dal 118. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia stradale e locale
Auto finisce giù da una scarpata in Superstrada.
Auto finisce giù da una scarpata in superstrada
Incidente nella mattinata di oggi, 21 maggio, sulla superstrada, all’uscita di Cossato verso Masserano. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita di strada finendo nella boscaglia, giù da una scarpata.
Il conducente è stato soccorso dal 118. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia stradale e locale.
Immagine di repertorio
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