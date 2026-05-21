Seguici su

CossateseCronaca

Auto finisce giù da una scarpata in superstrada

Il conducente è stato soccorso dal 118. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia stradale e locale

Pubblicato

12 secondi fa

il

Auto finisce giù da una scarpata in superstrada
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Auto finisce giù da una scarpata in Superstrada.

Auto finisce giù da una scarpata in superstrada

Incidente nella mattinata di oggi, 21 maggio, sulla superstrada, all’uscita di Cossato verso Masserano. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita di strada finendo nella boscaglia, giù da una scarpata.

Il conducente è stato soccorso dal 118. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia stradale e locale.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *