Basso BielleseCronaca
Incendio in appartamento, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco
Paura a Sandigliano. Presenti anche i sanitari del 118 e il sindaco del paese
Incendio in appartamento, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco.
Incendio in appartamento, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco
Momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 20 maggio a Sandigliano, dove un incendio è divampato all’interno di una stanza di un appartamento intorno alle 18.30.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con più mezzi, che hanno spento le fiamme prima che il rogo si estendesse al resto dell’abitazione. Presenti anche i sanitari del 118 e il sindaco del paese. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.
Immagine di repertorio
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