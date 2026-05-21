Incendio in appartamento, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio in appartamento, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio del 20 maggio a Sandigliano, dove un incendio è divampato all’interno di una stanza di un appartamento intorno alle 18.30.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con più mezzi, che hanno spento le fiamme prima che il rogo si estendesse al resto dell’abitazione. Presenti anche i sanitari del 118 e il sindaco del paese. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Immagine di repertorio

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