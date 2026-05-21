Tentato furto degenera in violenza: un pugno alla vittima e due agenti feriti

Un tentato furto, compiuto da tre ragazzi a danno di un uomo, sarebbe degenerato in un’aggressione contro la vittima e i due agenti di polizia.

Tentato furto a danno di un uomo

Nella serata di martedì 19 maggio, la polizia ha arrestato tre giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, che si sarebbero resi responsabili di una tentata rapina a danno di un uomo biellese.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura, in piazza Casalegno i tre soggetti avrebbero tentato di rubargli lo zaino, appoggiato vicino alla vittima. Non riuscendo nel furto, lo avrebbero colpito con un pugno al volto e sarebbero fuggiti, ma non prima di cercare di investirlo con la bicicletta.

La tentata fuga e l’aggressione ai poliziotti

Allertata dalla vigilanza dell’Esselunga di Biella, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la notizia di una tentata rapina avvenuta pochi istanti prima in piazza Casalegno da parte di tre soggetti di origine straniera a danno di un uomo.

Grazie alla descrizione fornita al 112, i poliziotti sono riusciti immediatamente a notare i tre, riuniti insieme ad altri connazionali nei Giardini Zumaglini. Gli operatori hanno allora richiesto di esibire il documento, ma uno dei soggetti avrebbe tentato di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica, cercando di eludere i poliziotti con manovre pericolose tra le vie del centro cittadino.

Inseguito dagli operatori è stato raggiunto e, insieme ai complici, accompagnato in Questura, dove avrebbe reagito con violenza nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite per 10 giorni di prognosi ciascuno.

L’arresto

Agli uffici della Questura la vittima dell’aggressione ha riconosciuto i rapinatori che poco prima avevano cercato di derubarla e l’avevano aggredita.

Dai successivi accertamenti è emerso che i tre fermati risultavano già segnalati per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’intervento si è concluso con l’arresto per tentata rapina in concorso per i tre soggetti; uno di loro dovrà rispondere anche di lesioni personali ad agenti di polizia giudiziaria e fuga pericolosa.

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Immagine di repertorio

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