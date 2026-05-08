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Furto a Mongrando: rubata una collana e una medaglia

Il colpo scoperto dal proprietario soltanto al pomeriggio al rientro a casa

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2 minuti fa

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Furto a Mongrando: rubata una collana e una medaglia.

Colpo nei giorni scorsi a Mongrando. Ignoti sono entrati in un alloggio per portare via preziosi. Il proprietario si è accorto del colpo soltanto in serata al suo rientro. I malviventi avevano forzato la porta di ingresso rovistando ovunque e portando via una collana e una medaglia.

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