Attualità
Vincita da 20mila euro al Lotto a Torino
Il vincitore ha centrato tre ambi e un terno
Regione fortunata il Piemonte con il Lotto.
Vincita da 20mila euro al Lotto a Torino
Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 7 maggio 2026 a Torino è stata realizzata una doppietta da 20mila euro, distribuita in due premi da 10mila euro ciascuno. Il primo grazie a tre ambi e un terno con una giocata effettuata in Via Candiolo, il secondo premio con un ambo presso il punto vendita in Corso Re Umberto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,09 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 479,6 milioni da inizio 2026.
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