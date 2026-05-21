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Il sole prende possesso dei nostri cieli
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio
Il sole prende possesso dei nostri cieli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il sole prende possesso dei nostri cieli
La notte si presenta con un cielo sereno e le temperature si mantengono intorno ai +13,9°C, con una leggera diminuzione fino a +12,9°C nelle ore più tardive. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 5,5 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si attesta attorno all’82%, garantendo una sensazione di freschezza.
Nella mattina, il meteo continua a essere favorevole, con cielo sereno fino alle 11. Le temperature aumentano rapidamente, raggiungendo i +24,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane bassa, con solo poche nuvole e un’umidità in calo, che si porta attorno al 52%.
Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche possono combiare. Si potrebbe assistere a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e, in alcune zone, a cielo coperto. La temperatura si stabilizza attorno ai +25°C, con un leggero abbassamento previsto verso le 18, quando il termometro segna circa +22,3°C. La velocità del vento varia, mantenendosi tra 3,2 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità aumenta fino a raggiungere il 64%.
Infine, nella sera, il cielo continua ad alternare la presenza di nuvole a schiarite pià consistenti, con temperature che scendono gradualmente fino a +16,1°C. L’umidità continua a crescere, arrivando fino al 79%. Le condizioni di meteo rimangono stabili, senza precipitazioni previste.
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