Il sole prende possesso dei nostri cieli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il sole prende possesso dei nostri cieli

La notte si presenta con un cielo sereno e le temperature si mantengono intorno ai +13,9°C, con una leggera diminuzione fino a +12,9°C nelle ore più tardive. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 5,5 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità si attesta attorno all’82%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo continua a essere favorevole, con cielo sereno fino alle 11. Le temperature aumentano rapidamente, raggiungendo i +24,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimane bassa, con solo poche nuvole e un’umidità in calo, che si porta attorno al 52%.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche possono combiare. Si potrebbe assistere a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e, in alcune zone, a cielo coperto. La temperatura si stabilizza attorno ai +25°C, con un leggero abbassamento previsto verso le 18, quando il termometro segna circa +22,3°C. La velocità del vento varia, mantenendosi tra 3,2 km/h e 6 km/h, mentre l’umidità aumenta fino a raggiungere il 64%.

Infine, nella sera, il cielo continua ad alternare la presenza di nuvole a schiarite pià consistenti, con temperature che scendono gradualmente fino a +16,1°C. L’umidità continua a crescere, arrivando fino al 79%. Le condizioni di meteo rimangono stabili, senza precipitazioni previste.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook