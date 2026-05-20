Tre giorni di visite cardiologiche gratis con il truck di Banca del Cuore.

Tre giorni di visite cardiologiche gratis con il truck di Banca del Cuore

La Città di Biella informa la cittadinanza che il Truck Tour “Banca del Cuore” farà tappa in Piazza Martiri della Libertà nelle giornate del 20, 21 e 22 maggio 2026, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della Campagna Nazionale per la Prevenzione Cardiovascolare, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

All’interno del truck sarà possibile effettuare gratuitamente:

screening cardiovascolare;

elettrocardiogramma;

controllo del profilo lipidico, glicidico e dei valori pressori;

rilascio della “BancomHeart”, carta virtuale contenente i dati clinici cardiologici.

L’evento rappresenta un’importante occasione di prevenzione e informazione sanitaria aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Biella e in collaborazione con le realtà territoriali coinvolte nella promozione della salute. Ingresso libero e screening gratuiti.

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