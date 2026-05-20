In viale Macallè senso unico alternato per una settimana.

In viale Macallè senso unico alternato per una settimana

Sette giorni di cantiere in una delle arterie più frequentate della città, con inevitabili ripercussioni sul traffico specialmente nelle ore di punta. Da mercoledì 20 e fino al 27 maggio viale Macallè sarà interessato da lavori per lo scavo di un pozzetto e per la posa di un nuovo cavo da parte di Fastweb. L’intervento riguarderà il tratto in prossimità dell’incrocio con via Friuli.

Per consentire l’esecuzione delle opere è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri, oltre al restringimento della carreggiata. I provvedimenti saranno in vigore ogni giorno dalle 8 alle 18. Nello stesso periodo scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area interessata dal cantiere, che occuperà complessivamente 38 metri quadrati.

Per motivi di sicurezza sarà inoltre introdotto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Prevista, se necessaria, anche la temporanea sospensione del transito pedonale sui marciapiedi adiacenti all’area di lavoro: i cittadini saranno indirizzati con apposita segnaletica sul lato opposto al cantiere.

È consigliato, quindi, agli automobilisti di valutare percorsi alternativi, soprattutto nelle fasce di maggior traffico come gli orari di ingresso e uscita da scuole e luoghi di lavoro, per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

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