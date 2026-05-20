Donna aggredita dal marito sul posto di lavoro

Un uomo avrebbe raggiunto la moglie sul posto di lavoro e l’avrebbe aggredita davanti ai colleghi e ai clienti.

Commessa in turno aggredita dal marito

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, l’uomo avrebbe raggiunto la commessa mentre stava lavorando in un supermercato di Biella, per poi aggredirla. Secondo quanto ricostruito, fra i due i rapporti erano da tempo deteriorati, fino ad arrivare a una discussione sempre più accesa, che sarebbe arrivata al culmine proprio sotto gli occhi dei clienti e dei colleghi della donna, mentre stava svolgendo il suo turno in cassa.

L’allarme è stato immediatamente lanciato dai colleghi della donna, rimasti attoniti di fronte alla violenza dell’uomo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi, ma i medici hanno comunque disposto ulteriori controlli. La commessa è stata quindi accompagnata in ospedale in codice verde.

I carabinieri starebbero raccogliendo testimonianze e ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire le origini dell’aggressione.

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Immagine di repertorio

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