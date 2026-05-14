BiellaCronaca
Donna ferita e bloccata in casa con un cane
Era ferita e bloccata nell’abitazione insieme al suo pastore corso. Intervento di polizia, vigili del fuoco, 118 e personale del canile per soccorrerli
Nel corso della mattinata di ieri, un tempestivo intervento congiunto della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e degli operatori del canile convenzionato ha consentito di soccorrere una donna rimasta bloccata all’interno della propria casa insieme a un cane di grossa taglia.
L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione da parte del figlio della donna, il quale, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre dalle 21 della sera precedente, aveva richiesto un controllo presso l’abitazione.
Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante riuscivano a stabilire un contatto con la signora, che riferiva di essere caduta in casa e di non riuscire più né a rialzarsi né ad aprire la porta d’ingresso. La donna segnalava, inoltre, la presenza nell’appartamento di un cane di razza Corso, descritto come particolarmente aggressivo, circostanza che rendeva necessario un intervento coordinato e in totale sicurezza.
Attraverso la sala operativa veniva, quindi, richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e degli operatori specializzati del canile.
I pompieri accedevano all’abitazione mediante autoscala, entrando dal balcone dell’appartamento, mentre il personale del canile provvedeva a tranquillizzare e mettere in sicurezza l’animale, consentendo così ai sanitari di prestare immediatamente assistenza alla donna.
Ultimate le operazioni di soccorso, la signora veniva trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.
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