Spaccio di droga: cinque arresti in un mese. Notevole la quantità di sostanze stupefacenti sequestrate, tra queste anche il “white hashish”.

Spaccio di droga

Nelle ultime settimane i carabinieri di Ivrea hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare detenzione e spaccio di sostanze nel Canavese. Cinque le persone arrestate, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio. Tra la numerosa sostanza stupefacente sequestrata figura anche il c.d. “white hashish”. Si distingue dall’hashish classico, oltre che per il colore, anche per l’elevata concentrazione di principio attivo. Presente anche l’olio di cannabis, trovato in tre grosse taniche.

In totale i militari hanno sequestrato: 337,30 grammi di hashish, dei quali 3,20 grammi di “hashish bianco”; 35,33 grammi di cocaina; 10,05 grammi di crack; 3,50 grammi di marijuana. Oltre a 13 chilogrammi di olio di cannabis e denaro contante per un totale di oltre 2.600 euro.

L’arresto a Rivarolo

Il primo dei cinque arresti risale al 18 aprile scorso, quando un 18enne è stato sorpreso a Rivarolo Canavese dalla sezione radiomobile di Ivrea alla guida di un monopattino. Dopo un tentativo di fuga, il giovane è stato fermato e trovato in possesso di due dosi di hashish per complessivi 1,10 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 218,70 grammi di hashish suddivisi in due panetti. Poi una porzione di “hashish bianco” di 3,20 grammi, 840 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento.

I controlli a Bollengo

Il 21 aprile scorso, a Bollengo, sempre i militari della sezione radiomobile hanno controllato un 21enne a bordo di una macchina. Il ragazzo aveva nascosto cinque dosi di crack per 2,30 grammi all’interno di un finto accendino poggiato sul sedile a fianco. Più una ulteriore dose di 0,45 grammi nascosta nel vano portaoggetti. In casa, sono stati scoperti altri 7,30 grammi di crack (suddivisi in 18 dosi), 6,53 grammi di cocaina in 3 dosi termosaldate, 2 grammi di marijuana, 0,18 grammi di hashish. 1.040 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Posto di blocco a San Giusto

Il giorno successivo, invece, i carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato a San Giusto Canavese un 42enne a bordo. Nell’abitacolo l’uomo aveva ben 35 dosi di cocaina per totali 22,80 grammi, una dose di hashish di 1,80 grammi, 725 euro in banconote da piccolo taglio ed un bilancino.

Il laboratorio a Castellamonte

I controlli sono stati estesi anche su Castellamonte, dove il 27 aprile un 23enne è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinier. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto un vero e proprio “laboratorio” della droga. 69,00 grammi complessivi di hashish (di cui un panetto da 61 grammi e varie dosi da 8 grammi). Una padella intrisa di cocaina contenente 6 grammi della sostanza con residui vari sul piano cottura e tre taniche contenenti 13 chilogrammi di olio di cannabis. L’uomo deteneva inoltre una carta d’identità elettronica contraffatta valida per l’espatrio.

La perquisizione a Vidracco

Il 2 maggio infine, una perquisizione a Vidracco ha portato all’arresto di un 55enne trovato in possesso di 43,32 grammi di hashish (suddivisi in due unità da 37,73 e 5,59 grammi). Era in possesso anche di 1,50 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il taglio.

Per quattro dei soggetti indagati è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Il 21enne arrestato a Bollengo è stato invece portato in carcere a Ivrea.

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