Attualità
Disposta la chiusura definitiva di un noto locale del centro storico
Negli ultimi anni l’attività era stata stata sospesa diverse volte
Disposta la chiusura definitiva di un noto locale del centro storico.
Il Comune di Biella comunica che è stato disposto l’immediato e permanente divieto di prosecuzione dell’attività di un noto locale del centro storico cittadino.
Il provvedimento dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive è stato adottato su richiesta della Prefettura, e notificato dagli agenti della Polizia Locale, a seguito delle valutazioni espresse dalla Questura in merito a ripetute criticità riscontrate nel locale sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nel corso degli ultimi anni l’attività era già stata destinataria di tre provvedimenti di sospensione: nel novembre 2023, nell’agosto 2025 e nel marzo 2026. Nonostante questi interventi, le forze dell’ordine hanno continuato a registrare episodi che hanno richiesto controlli e operazioni all’interno del locale stesso.
In particolare, secondo quanto segnalato dagli organi competenti, nel locale sarebbe stata più volte riscontrata la presenza abituale di persone con precedenti di polizia o sottoposte a misure di prevenzione, oltre a situazioni che hanno generato problemi per la sicurezza e la tranquillità
pubblica, rendendo necessario l’intervento degli agenti anche a seguito di liti e discussioni avvenute
nell’esercizio.
Alla luce del quadro complessivo emerso, e della valutazione del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è reso quindi necessario disporre il divieto definitivo di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altra attività collegata.
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