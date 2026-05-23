La banda dei furti in casa sgominata al confine con il Biellese

Sgominata una banda di ladri specializzata nei furti in casa: tre persone arrestate dai carabinieri di Ivrea dopo un inseguimento da Andrate a Chiaverano, lungo la Serra, poco distante dal confine con Biellese.

Sgominata la banda dei furti in casa: arrestati tre presunti ladri

Come riporta Prima il Canavese, un’operazione condotta dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ivrea ha portato, nelle prime ore del mattino di mercoledì scorso, all’arresto in flagranza di tre uomini di origine rumena di età compresa fra 40 ed i 45 anni, già noti alle forze di polizia, che dimorano presso un campo nomadi di Torino.

I militari, allertati per un furto in abitazione in corso ad Andrate, hanno intercettato e bloccato i malviventi dopo un inseguimento terminato lungo la strada provinciale 419 della Serra, a Chiaverano. L’intervento è scattato intorno alle ore 03:40 del mattino a seguito di una segnalazione pervenuta al “112” da parte di un abitante di Regione Santa Maria ad Andrate, che aveva notato dei movimenti sospetti presso l’abitazione di un vicino di casa.

Avevano appena svaligiato un’abitazione

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso i tre cittadini rumeni a bordo di un’autovettura con targa straniera, avevano appena svaligiato l’abitazione forzando il cancello e la porta d’ingresso. Una volta scoperti, i tre si sono dati alla fuga ad alta velocità e guidando pericolosamente, ignorando ripetutamente l’alt intimato dai militari. L’inseguimento di qualche chilometro si è concluso, fortunatamente senza feriti e danni a cose, sulla provinciale 419 a Chiaverano.

Avevano anche una carabina e una pistola antica

L’immediata perquisizione personale e del veicolo ha portato alla luce un ingente bottino: i carabinieri hanno infatti trovato e sequestrato due armi comuni da sparo detenute illecitamente (una carabina Norconia cal. 4.5 mm e una pistola antica a due canne).

La refurtiva frutto di diversi furti

Inoltre, i militari hanno recuperato un vasto campionario di merce rubata, tra cui attrezzi da lavoro, un televisore Samsung da 40 pollici, un telescopio con cavalletto “Antares”, materiale elettrico, attrezzatura sportiva e da pesca, armi bianche, cimeli storici, generi alimentari, abbigliamento, e svariate stoviglie in rame. Le indagini hanno permesso di accertare che parte della refurtiva rinvenuta fosse il provento di due distinti furti perpetrati poco prima in due abitazioni contigue di Andrate e gli oggetti riconosciuti sono stati subito riconsegnati ai legittimi proprietari, mentre la restante refurtiva è ancora sotto sequestro in attesa di essere ritirata da chi la dovesse riconoscere rivendicandone la proprietà.

Arrestati e condotti in carcere

I tre individui sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati dei reati di «furto pluriaggravato in abitazione in concorso, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e illecita detenzione di armi comuni da sparo». Gli stessi, su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini, sono stati tradotti in carcere.

Riconoscete la refurtiva?

I militari dell’Arma eporediese hanno reso pubbliche le foto della refurtiva recuperata in modo che, se qualcuno dovesse riconoscerla, possa presentarsi presso la Compagnia Carabinieri di Ivrea per rivendicarne la proprietà e ritirarla. I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

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