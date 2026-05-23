Prova a scappare dai carabinieri in bicicletta e gliela lancia contro

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vercelli hanno arrestato una persona protagonista di un’insolito tentativo di fuga: ha provato a scappare in bicicletta e alla fine ha scagliato il mezzo contro l’auto dei militari. Deve rispondere di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Uomo in bicicletta scappa dai carabinieri. L’inseguimento nel centro di Vercelli

I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, quando la segnalazione pervenuta da un privato cittadini ha allertato i militari circa la presenza, nelle vie del centro, di un uomo in sella a una bicicletta, già noto alle forze dell’ordine e sospettato di essere dedito ai furti delle due ruote.

I carabinieri della Sezione Radiomobile, supportati dai colleghi della Sezione Operativa, hanno intercettato tempestivamente il soggetto mentre transitava nel centro urbano. Alla vista dei militari, l’uomo ha ignorato l’alt e ha iniziato una fuga, spostandosi repentinamente e improvvisamente da un lato all’altro della carreggiata in mezzo ai veicoli per poi salire sul marciapiede e proseguire le sue manovre azzardate tra i passanti, nel tentativo di liberarsi degli inseguitori, che però non hanno desistito.

La bicicletta lanciata contro l’auto dei carabinieri e il tentativo di aggredirli

I momenti più concitati si sono registrati quando il fuggiasco, vistosi ormai braccato, inopinatamente e con modalità del tutto insensata, ha indirizzato con violenza la bicicletta contro l’autoradio di servizio, danneggiandone il parafango anteriore ed il fendinebbia, causando nel contempo un danno anche alla ruota anteriore della bici, che l’uomo era costretto ad abbandonare per proseguire la propria corsa a piedi.

L’inseguimento, protrattosi per alcuni minuti, si è concluso nei pressi della via Marconi. Prima di essere definitivamente bloccato e messo in sicurezza, il giovane – incontenibile – ha divelto lo specchietto retrovisore di un’auto in sosta e lo ha scagliato contro uno dei carabinieri, tentando di colpirlo al volto.

Durante la necessaria azione coercitiva esercitata nei confronti dell’uomo, i due militari della Sezione Radiomobile hanno riportato alcune contusioni.

Confermata la custodia cautelare in carcere

L’uomo era già stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vercelli alcuni giorni prima e risultato destinatario di un foglio di via della durata di 4 anni, la cui violazione gli è valsa un’ulteriore denuncia.

Nella mattinata successiva, 21 maggio 2026, si è celebrato il rito direttissimo durante il quale l’arresto è stato convalidato e confermata la misura della custodia cautelare in carcere.

Va come di consueto sottolineato che, considerata la fase preliminare del procedimento, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad un accertamento di colpevolezza da parte del giudice con sentenza irrevocabile

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook