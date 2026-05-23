Incredibile e pericoloso episodio davanti all’aeroporto di Caselle e all’ingresso del raccordo Torino-Caselle: auto contromano su un tratto della provinciale 2.

Auto contromano davanti all’aeroporto di Caselle

Sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Settimo Torinese, ma secondo le prime ricostruzioni una Suzuki Ignis si sarebbe immessa nella carreggiata in direzione Torino nel senso opposto di marcia, in un tratto solitamente molto trafficato, davanti allo scalo intitolato a Sandro Pertini.

La scena filmata da un altro automobilista

La scena sarebbe stata ripresa dalla dashcam di un altro automobilista, che in quel momento stava viaggiando della giusta direzione e che è riuscito a evitare l’impatto con la vettura contromano. Le immagini, pubblicate anche sui social, sarebbero già state consegnate agli agenti.

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