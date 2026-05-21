L’hub dello spaccio sotto al ponte della Provinciale della Serra. In arresto tre giovani marocchini tra i 19 e i 27 anni.

L’hub dello spaccio sotto al ponte della Provinciale della Serra

Un’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Ivrea ha portato all’arresto di tre giovani spacciatori. Cittadini marocchini tra i 19 e i 27 anni, sorpresi dai militari all’interno della struttura di cemento del ponte sopraelevato della strada provinciale 419, cosiddetta “della Serra” in piena zona boschiva. Avevano ricavato un bivacco di fortuna, utilizzato come hub logistico per lo smercio di stupefacenti.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato un svariate droghe pesanti. In particolare: 57,20 grammi di eroina, 47,80 grammi di cocaina, 18 grammi di crack e 68,40 grammi di hashish. Rinvenute anche diverse confezioni di medicinali: 11 capsule di Lyrica (Pregabalin) da 75 milligrammi e 8 compresse di Naproxene Sodico da 550 milligrammi. Oltre a tre bilancini e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi. Ingente anche il denaro in banconote di diverso taglio, pari a quasi 10mila euro, sequestrato quale provento dell’attività di spaccio.

Il modus operandi

Stando alla ricostruzione degli investigatori, l’attività partiva attraverso un contatto telefonico con gli acquirenti, successivamente avvenuta l’incontro per l’acquisto. I tre sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione si è conclusa con il sequestro del materiale e il trasferimento dei giovani nel carcere di Ivrea.

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