Uomo di Mongrando aggredito da un cane. E’ successo nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio.

Uomo di Mongrando aggredito da un cane

Brutta disavventura per un 58enne residente nel paese della Valle Elvo, che se l’è vista davvero brutta. Lo spavento è stato grande.

Stando a una prima ricostruzione di quando accaduto, l’uomo stava facendo una passeggiata con il suo amico a quattro zampe. Improvvisamente è stato assalito da un cane di grosse dimensione che sarebbe scappato da una casa nelle vicinanze dopo aver fatto un buco della recinzione.

E’ riuscito a liberarsi dal morso dell’animale e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati ai carabinieri e il personale medico del 118, che gli ha prestato le cure del caso. Il cane è stato invece restituito al legittimo proprietario.

Pare che le parti abbiamo poi trovato un accordo per l’eventuale risarcimento.

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