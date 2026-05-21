Falso volontario truffa i commercianti, incastrato dai carabinieri

Si muoveva tra le attività commerciali del posto spacciandosi per il volto pulito della solidarietà, ma dietro quel finto tesserino si nascondeva un falso volontario, un truffatore seriale.

I carabinieri della stazione di Valle Mosso di Valdilana hanno denunciato un 54enne, residente nel Torinese, ritenuto responsabile dei reati di truffa, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato.

Falso volontario chiede soldi ai commercianti in favore delle persone disabili

L’uomo ha messo in atto un piano particolarmente odioso, decidendo di speculare sulla sensibilità dei cittadini nei confronti delle persone con disabilità. Presentatosi nel comune di Camandona ha iniziato a fare il giro degli esercizi commerciali qualificandosi come volontario di una fittizia onlus denominata “A.I.U.T.O. invalidi civili di Biella”.

Per rendere credibile il raggiro, esibiva un tesserino di riconoscimento cartaceo contraffatto, completo della propria foto spillata e di finti numeri verdi di riferimento. Con questo pretesto richiedeva donazioni in denaro contante, ufficialmente destinate all’acquisto di un veicolo per l’assistenza ai disabili.

La truffa tentata in un negozio di alimentari e quella riuscita in un ristorante

Il primo tentativo è avvenuto in un negozio di generi alimentari in frazione Bianco. In questo caso il titolare non ha abboccato alla messinscena e lo ha allontanato. Poco dopo, però, il malfattore è riuscito a colpire un vicino ristorante, dove la proprietaria, mossa a

compassione dalla nobile causa, gli ha consegnato una banconota da 20 euro.

Bloccato dai carabinieri

La segnalazione della presenza del soggetto sospetto è giunta rapidamente ai carabinieri e la nota di ricerca dell’uomo è stata diramata a tutte le pattuglie in circuito. Poco dopo una pattuglia della stazione di Valle Mosso lo ha intercettato e bloccato a bordo della sua Fiat

Panda.

I successivi accertamenti in banca dati hanno rivelato il profilo del soggetto, da anni dedito alla commissione di reati contro il patrimonio mediante frode, spesso con lo stesso identico modus operandi. Dopo una perquisizione personale e veicolare, sono stati ritrovati e

sequestrati il tesserino utilizzato e circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento delle truffe perpetrate.

Dopo la formalizzazione delle denunce da parte dei commercianti coinvolti, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Biella.

Chiesta anche l’applicazione del foglio di via per impedirgli di tornare nel Biellese

“A dimostrazione della fermezza istituzionale contro reati così vergognosi – sottolineano dal comando provinciale dell’Arma -, oltre alla denuncia penale, i carabinieri hanno avanzato alla Questura di Biella la proposta per l’applicazione del foglio di via obbligatorio, così da negargli la possibilità di ritorno nella provincia biellese”.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook