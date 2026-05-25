BiellaCronaca
Scontro tra auto all’incrocio tra via Trento e viale Roma
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della municipale
Scontro tra auto all’incrocio tra via Trento e viale Roma.
Scontro tra auto all’incrocio tra via Trento e viale Roma
Incidente nella giornata di ieri a Biella all’incrocio tra via Trento e viale Roma, dove due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.
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