Attualità
Auto bloccata al passaggio a livello a Valdengo
Ha cercato di mettersi da parte con una serie di manovre rovinando l’auto
Un’auto è rimasta bloccata al passaggio a livello a Valdengo proprio mentre le sbarre si stavano abbassando. La automobilista è rimasta bloccata e ha chiamato subito il 112 chiedendo aiuto.
Nel frattempo ha cercato con una serie di manovre di mettersi a lato danneggiando la carrozzeria dell’auto oltre a una sbarra e un muro laterale.
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