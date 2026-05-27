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Auto bloccata al passaggio a livello a Valdengo

Ha cercato di mettersi da parte con una serie di manovre rovinando l’auto

Pubblicato

11 minuti fa

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Un’auto è rimasta bloccata al passaggio a livello a Valdengo proprio mentre le sbarre si stavano abbassando. La automobilista è rimasta bloccata e ha chiamato subito il 112 chiedendo aiuto.
Nel frattempo ha cercato con una serie di manovre di mettersi a lato danneggiando la carrozzeria dell’auto oltre a una sbarra e un muro laterale.

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