Addio a Matteo Esposito, aveva solo 40 anni.

Accanto a lui sono rimasti la moglie Piera e i figli Amélie e Ruben, centro della sua vita. Forte anche il legame con la mamma Marina, il papà Domenico e i fratelli. La famiglia Esposito è conosciuta a Cavagnolo anche per il negozio Esposito Salotti.

Una vita tra sport e passioni

Matteo era un uomo attivo, legato allo sport e alle amicizie nate intorno alle sue passioni. Negli ultimi anni aveva scoperto il padel, praticato con il cugino Marco. Da ragazzo aveva giocato a basket nell’Aspd Chivasso, ottenendo risultati importanti.

La pallacanestro gli era rimasta nel cuore. Seguiva con orgoglio il nipote Alessandro nelle partite a Casale Monferrato, accompagnandolo e incoraggiandolo. Amava anche le moto, la pista e i viaggi sulle due ruote. Lavorava come informatico nel settore software.

I ricordi e l’ultimo saluto

Il fratello Diego lo ha ricordato come una persona responsabile, buona, innamorata della famiglia e della vita. Parole di grande affetto sono arrivate anche dal negozio Al Ravanin di Casalborgone, che ha descritto Matteo come un uomo forte, gentile e pieno di luce.