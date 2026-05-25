Si dà fuoco nello stabilimento Amazon dopo una delusione d’amore.

Si dà fuoco nello stabilimento Amazon dopo una delusione d’amore

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nella notte scorsa nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha fatto scattare subito la richiesta di aiuto. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe cosparso di benzina prima di compiere il gesto. Non è un dipendente della multinazionale. Sarebbe entrato forzando i cancelli. Alla base dell’episodio ci sarebbero motivi sentimentali.

La corsa dei soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa di Chivasso, con l’équipe del 118. I sanitari hanno trovato il 36enne in condizioni molto gravi e hanno attivato il trasferimento d’urgenza.

Per accelerare il trasporto è stato richiesto anche l’elisoccorso. Il paziente è stato portato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato per il trattamento delle ustioni più severe.

Condizioni gravissime

L’uomo ha riportato ustioni sul 65 per cento del corpo. Si tratta di lesioni di terzo grado, quindi profonde e molto pericolose, che richiedono cure immediate e un monitoraggio costante.

La prognosi resta riservata. Amazon, in una nota, ha espresso vicinanza alla vittima e alle persone coinvolte. La società ha anche comunicato la propria disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook