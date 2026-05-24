Addio alla professoressa Sonia Teso, aveva solo 60 anni.

Addio alla professoressa Sonia Teso, aveva solo 60 anni

Sonia Teso, professoressa residente a Borgomanero e docente al liceo linguistico delle scienze umane di Gozzano, è morta nei giorni scorsi all’età di 60 anni dopo una malattia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra studenti, colleghi e famiglie.

Il suo nome era legato alla scuola non solo per l’insegnamento, ma anche per l’impegno nella promozione della lettura. Da anni seguiva con dedizione la biblioteca del liceo, trasformandola in uno spazio vivo, aperto alla curiosità dei ragazzi.

Una vita tra scuola e cultura

Chi l’ha conosciuta ricorda una docente capace di unire preparazione, sensibilità e attenzione verso gli studenti. La cultura, per Sonia Teso, non era mai qualcosa di distante: diventava incontro, dialogo, occasione di crescita personale.

Nel corso degli anni si era occupata anche del rapporto tra il liceo e la biblioteca pubblica di Gozzano. Colleghe e colleghi l’hanno salutata sottolineando la sua umanità, la sua amicizia e il vuoto lasciato nella comunità scolastica. Lo riporta Notizia Oggi

Sonia Teso lascia il marito Massimo e il figlio Lorenzo. Proprio la famiglia ha indicato il suo ultimo desiderio: non fiori, ma libri da donare alla biblioteca del liceo di Gozzano. Un gesto coerente con tutta la sua vita, dedicata ai ragazzi e alla forza della lettura.

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